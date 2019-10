Incidente tra un'auto e un bus a Milano: sei feriti

Sei persone sono rimaste ferite a seguito dell'incidente tra un'auto e un bus dell'Atm, avvenuto questa mattina a Milano all'incrocio tra via Pietro Giordani e via Gonin, nella periferia Sud-Ovest della città, non lontano dallo scalo di Milano San Cristoforo. Tra i feriti c'è l'autista del pullman della linea 321, che al momento dello scontro era senza passeggeri, e le cinque persone che si trovavano a bordo dell'automobile. Nella mattina di oggi a Roma un pullman dell'Atac si è schiantato contro un albero provocando diversi feriti tra i passeggeri.

L'incrocio di via Giordani dove è avvenuto l'incidente (ANSA)

I feriti

La più grave è una donna di 42 anni che ha riportato lesioni alla testa ed è stata intubata prima di essere trasportata in prognosi riservata al Policlinico di Milano, secondo i medici è in pericolo di vita. Una seconda donna, anche lei di 42 anni, e i suoi due bambini di 5 e 6 anni, sono stati trasportati dal 118 in codice giallo all'ospedale San Carlo, mentre un uomo di 54 anni ha rifiutato il trasporto. L'autista del mezzo pubblico è stato portato in codice verde all'ospedale San Paolo.

L'incidente

L'autobus al momento dell'incidente era fuori servizio e procedeva su un percorso diverso da quello abituale ed era diretto a un deposito non lontano dal luogo dell'incidente. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il luogo dell'incidente è ripreso dalle telecamere della rete di videosorveglianza del Comune.

Data ultima modifica 16 ottobre 2019 ore 14:32