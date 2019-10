La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il tempo peggiora per l'arrivo di una perturbazione organizzata che attraverserà le regioni centrali tirreniche entro la notte. Molte nubi al mattino sui settori settentrionali, altrove tempo asciutto con spazi soleggiati alternati a nubi e presenza di qualche banco di nebbia all'alba sulle valli interne. In serata atteso il passaggio frontale che porterà precipitazioni attenuate anche sul Lazio. Possibili temporali in prossimità delle coste tirreniche. Mari molto mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,8 µg/m³.