Si fingevano top manager per truffare banche e Inps: 5 arresti a Roma

Arrestate a Roma cinque persone con l'accusa di truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico e sostituzione di persona. Secondo gli investigatori si fingevano top manager per truffare banche ed enti come l'Inps per richiedere finanziamenti o prestiti. I carabinieri della compagnia Roma Centro hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal gip su richiesta della procura, che prevede il carcere per una delle persone coinvolte e i domiciliari per le altre quattro.

Le indagini

A quanto ricostruito dagli inquirenti, i truffatori riuscivano a ottenere prestiti e finanziamenti modificando le coordinate di accredito della pensione attraverso l'appropriazione fraudolenta della documentazione Inps di top manager pensionati. I dati, secondo le accuse, li ottenevano con la compiacenza di un dipendente dell'Inps. Potevano contare anche sulla complicità di un dipendente dell'VIII Municipio di Roma, da cui ottenevano dati reali per riprodurre carte d'identità e codici fiscali.