Naufragio sventato a Fiumicino: illesi comandante ed equipaggio

La squadra nautica della Polizia di Stato ha evitato il naufragio dell’imbarcazione "Azzurra". Nel pomeriggio di giovedì, durante la traversata da porto canale a Ostia Lido, la nave è stata soccorsa dai militari, che stavano svolgendo il servizio di vigilanza lungo la costa: a causa di un’avaria al motore, il personale di bordo non riusciva più a compiere alcuna manovra. I poliziotti hanno affiancato il mezzo di trasporto navale e l’hanno rimorchiato per metterlo in sicurezza. Dato che il mare era agitato e "Azzurra" si stava dirigendo verso la scogliera, gli agenti hanno chiamato in soccorso un rimorchiatore e, nel frattempo, hanno agganciato con una cima la prua della barca, scongiurando così la deriva e il naufragio contro la scogliera. Poiché il fondale era basso, gli agenti hanno allungato la cima al rimorchiatore, consentendogli di trainare la barca in difficoltà fino a farla ormeggiare. Il comandante e l’equipaggio di "Azzurra" ne sono usciti illesi.