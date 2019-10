Aeroporto di Fiumicino, sequestrati 2,8 milioni di euro a 3 passeggeri

Tre uomini di origine cinese, in procinto di lasciare l'Italia alla volta di Hong Kong senza aver dichiarato il denaro contante in loro possesso pari a circa 2,8 milioni di euro, sono stati intercettati dai finanzieri del Comando provinciale di Roma con la collaborazione di personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino. Il denaro è stato sequestrato e la loro posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Il sequestro

Agli occhi dei militari del Gruppo di Fiumicino e dei funzionari doganali intenti a monitorare le liste dei passeggeri in partenza e in arrivo in Italia non sono sfuggiti i frequenti viaggi, a distanza ravvicinata, di tre passeggeri orientali i quali, una volta raggiunti al gate d'imbarco, non hanno saputo fornire risposte convincenti. A quel punto sono scattati controlli più approfonditi, sfociati nell'ispezione dei bagagli già imbarcati, durante i quali sono stati rinvenuti i contanti, avvolti con della carta di giornale e da pacchi, in banconote di vario taglio in blocchi del valore di 940.000, 760.000 e 1.010.000 euro.