Meteo a Roma: le previsioni di oggi 11 ottobre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione rinforza progressivamente sul Paese determinando nebbie nelle valli interne al primo mattino e successivamente nottetempo. Addensamenti possibili su reatino e Umbria orientale, specie entro metà giornata. Nel corso delle ore centrali e pomeridiane ampie schiarite ovunque, con solo qualche isolato cumulo di passaggio. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento. Venti deboli settentrionali, in ulteriore attenuazione nottetempo. Mari mossi, temporaneamente molto mossi al largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,6 µg/m³.