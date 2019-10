Meteo a Roma: le previsioni di oggi 7 ottobre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Atteso un aumento dell'instabilità atmosferica sulle regioni tirreniche con piogge sparse al mattino, più probabili e forti sulle aree costiere (temporali nel Lazio sul Pontino, in Toscana tra Elba e localmente su Golfo di Follonica e Argentario) e sull'immediato entroterra e in maniera più attenuata sulle zone interne e sull'Umbria. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio l'ingresso di correnti nordorientali tese sulla Toscana e sull'alto Lazio favorirà la progressiva cessazione dei fenomeni su queste zone, mentre qualche rovescio insisterà ancora su medio-basso Lazio fino al pomeriggio. Temperature minime in aumento, massime in calo. Venti moderati, con raffiche anche forti tra bassa Toscana, alto Lazio e crinali appenninici. Mari molto mossi, specie a largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6 µg/m³.