Roma, rifiuti: si dimette Consiglio d'amministrazione Ama

Si è dimesso il Consiglio d'amministrazione di Ama, l'azienda municipalizzata dei rifiuti della Capitale. La decisione è stata presa a poco più di 100 giorni dall'insediamento. All'origine delle dimissioni del Cda, presieduto dalla presidente Luisa Melara insieme all'amministratore delegato Paolo Longoni e al consigliere Massimo Ranieri, lo scontro con il Campidoglio sui 18 milioni di credito vantati da Ama sui servizi cimiteriali, già al centro delle dimissioni dell'ex consiglio di amministrazione presieduto da Lorenzo Bagnacani.

La mancata approvazione del bilancio

Neanche la collocazione dei 18 milioni in un 'fondo rischi' ha evitato la rottura con l'amministrazione comunale, che sabato scorso aveva subito precisato di non avere intenzione di approvare "un bilancio redatto in maniera non corretta e contenga valutazioni di trattamento contabile già in precedenza non avallate dal Comune".

Settimo cambio in tre anni

Si tratta del settimo cambio in tre anni nella governance dell'azienda. Con l'arrivo della giunta pentastellata in azienda siedeva Daniele Fortini, dimessosi dopo un duro scontro con l'allora assessore all'ambiente Paola Muraro. Fu poi nominato Alessandro Solidoro, che lasciò l'incarico nel 2016. Poi fu la volta di Antonella Giglio, alla dirigenza fino al 2017, seguita da Lorenzo Bagnacani che lasciò proprio dopo uno scontro durissimo sul bilancio e il credito di 18 milioni sui servizi cimiteriali. Sempre per il nodo bilancio Ama si dimise l'ex assessore Pinuccia Montanari.

Sindacati: "Ritiriamo firma sull'intesa"

"Niente da fare. Seconda assemblea dei soci andata deserta in una settimana. Dopo due anni e mezzo AMA è ancora senza il bilancio consuntivo 2017, mentre sul piano operativo e dei flussi, oltre al vittimismo, non vediamo nulla di concreto. Le dimissioni dell'ennesimo nuovo Cda di AMA portano l'azienda a un passo dal baratro". È quanto si legge in una nota di Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel, dopo l'ennesima mancata approvazione del bilancio consuntivo di AMA e le dimissioni dei vertici aziendali. "Visto il mutismo della Sindaca Virginia Raggi - aggiungono i sindacati - non possiamo che prendere atto dell'evaporazione dell'esperienza della Cabina di Regia istituita con il protocollo dell'8 luglio e ritirare la nostra firma. Non ci prestiamo a questo gioco sulla pelle dei lavoratori". "L'assemblea cittadina del 15 ottobre - concludono Fp Cgil, Fit Cisl, Fiadel Roma e Lazio - sarà solo il primo passo di una vertenza necessaria ad evitare che la mancanza di responsabilità del Campidoglio venga pagata dai cittadini e dai lavoratori, che vengono per l'ennesima volta lasciati in balia di eventi ormai inspiegabili".