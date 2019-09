Roma, truffe online: denunciate sei persone

Pubblicavano false inserzioni sul web, incassavano il denaro ma non spedivano mai la merce venduta, questa la truffa scoperta dai carabinieri che hanno denunciato sei persone, quattro delle quali per favoreggiamento personale.

La truffa online

Una action cam di ultima generazione messa in vendita su un noto portale di vendite online a un prezzo stracciato, un acquirente fortemente interessato e l'affare era fatto. Peccato che dopo aver effettuato il pagamento della merce, attraverso una ricarica su una carta prepagata indicata dal venditore, la merce non sia mai arrivata. A fare luce sulla truffa 2.0 sono stati i carabinieri della Stazione Porta Portese che, ricevuta la denuncia di una vittima del raggiro, hanno fatto scattare una serie di accertamenti che hanno portato a una coppia di amici residenti a Crotone. I due, un 55enne originario della provincia di Catanzaro ma da tempo residente a Crotone e un cittadino romeno di 20 anni, anche lui residente a Crotone, sono stati identificati e denunciati con l'accusa di truffa in concorso. Nel corso delle indagini, altre quattro persone, conoscenti e parenti dei due uomini, sono state, a loro volta, denunciate a piede libero per favoreggiamento personale poiché, interrogati sui fatti contestati, avrebbero reso false dichiarazioni per "coprire" il raggiro dei due.