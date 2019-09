Sciopero degli autisti dei mezzi pubblici a Roma: ferma la metro C

È iniziato alle 10 lo sciopero degli autisti dei mezzi pubblici a Roma per protestare contro le recenti aggressioni subite dai conducenti Atac. Come riferisce Roma Servizi per la Mobilità, i principali disagi si stanno verificando sulle linee della metropolitana, con la linea C momentaneamente chiusa e la A e la B con corse ridotte. Stessa situazione anche in superficie, dove il servizio di bus e tram non è garantito. Anche Termini-Centocelle, Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo sono attive con possibili riduzioni di corse. L’agitazione si concluderà alle 12. Roma, domani sciopero degli autisti Atac contro le aggressioni subite