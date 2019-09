Principio di incendio su un bus a Roma, nessun ferito

Un principio d’incendio si è verificato all’interno di un autobus a Roma, mentre il mezzo era in servizio. Fortunatamente non si registrano feriti. Si tratta di un mezzo della linea 351, che per ragioni ancora da accertare ha preso fuoco mentre percorreva via Antamoro, nella zona della Bufalotta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito spento le fiamme. "Nessun problema per le persone. La vettura, che non ha subito danni gravi, era in servizio dal 2003", fa sapere l'Atac. Autobus in fiamme a Roma: tutti i casi dall'inizio del 2018