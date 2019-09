Al via la terza edizione della Rome Half Marathon via Pacis

E’ iniziata a Roma, in via della Conciliazione, la terza edizione della Rome Half Marathon Via Pacis. A dare il via la sindaca di Roma Virginia Raggi. Quest’anno sono oltre 7mila i partecipanti che si sfideranno su un percorso, la Via Pacis, ispirato al tradizionale pellegrinaggio delle Sette Chiese. L’evento è promosso da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, Dicastero della Santa Sede, con l'organizzazione della Fidial - Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Il percorso

Il percorso si snoda su 21 chilometri e 97 metri, collegando idealmente i luoghi di culto emblematici della Capitale e unendo diverse confessioni: San Pietro, la sinagoga, la moschea, la chiesa valdese e la chiesa ortodossa. Si corre oggi anche la Run For Peace, una non competitiva di 5 chilometri con 5000 partecipanti previsti.

Record di iscritti

Record di iscrizioni per la mezza maratona, con 2667 partecipanti dei quali 2050 uomini e 617 donne. Le nazioni rappresentate sono 52, inclusa l'Italia che conta oltre 2300 iscritti.