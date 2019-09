Tap&go, il biglietto Atac si paga ai tornelli con carta contactless

Da oggi a Roma è possibile viaggiare sui mezzi pubblici senza acquistare il biglietto cartaceo ma semplicemente appoggiando la propria carta di credito o debito contactless sui tornelli. Il sistema è disponibile su tutta la rete metro-ferroviaria e di superficie, funziona con qualsiasi tipo di carta e senza il pagamento di commissioni aggiuntive, grazie alla collaborazione con Mastercard. Inoltre verrà accreditata la tariffa più conveniente in base al numero dei ticket acquistati in un giorno.

Il sistema tap&go

Per usare tap&go il viaggio deve iniziare in una stazione della metropolitana o delle ferrovie gestite da Atac. In caso di accertamento da parte dei controllori, basta mostrare la carta utilizzata. Tap&go funziona con tutte le carte contactless dei maggiori circuiti di pagamento, con le carte di debito e prepagate ricaricabili dei principali circuiti. Previsto inoltre il pagamento con Apple Pay e Samsung Pay.

Le parole della sindaca Virginia Raggi

"Una vera e propria rivoluzione - ha detto la sindaca Virginia Raggi - un sistema innovativo, semplice e diretto che sarà utilissimo a cittadini e turisti. Uno strumento utile contro il fenomeno odioso dell'evasione e a favore dell'ambiente". Soddisfatta anche l'assessore alla Città in Movimento Linda Meleo: "È una grande rivoluzione per il trasporto pubblico locale che migliora l'accessibilità alla rete e darà sicuramente risultati importanti anche in termini di vendite dei titoli di viaggio", ha sottolineato. Il Country Manager Italia Mastercard, Michele Centemero, ha affermato: "Siamo lieti di annunciare oggi insieme ad Atac una nuova modalità di vivere i trasporti a Roma, perfettamente in linea con l'evoluzione digitale che stanno vivendo le città in Italia e nel mondo".