Le previsioni meteo del weekend a Roma dal 7 all’8 settembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Circolazione ciclonica in fase di progressivo assorbimento, il tempo migliora sulle regioni centrali tirreniche. Al mattino però generale variabilità sul Lazio costiero e occidentale con lo sviluppo di piovaschi o locali temporali. Durante il pomeriggio sviluppo di addensamenti sulle zone interne, con qualche locale rovescio possibile sui rilievi dell'Umbria e del Lazio interno. Temperature senza variazioni rilevanti.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,9 µg/m³.