La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una circolazione depressionaria si approfondisce lentamente tra alto Tirreno e Mar Ligure rinnovando condizioni instabili/perturbate sulle regioni centrali tirreniche. Al primo mattino rovesci di pioggia in ingresso dal mare verso le aree centro-settentrionali del Lazio con estensione dei fenomeni all'entroterra nel corso delle ore. Nel pomeriggio temporali diffusi sulla Toscana centrale, sul Lazio intero e sull'Umbria. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi entro sera. Temperature in calo. Venti deboli o moderati da sudovest, moderati occidentali in quota. Mari mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9 µg/m³.