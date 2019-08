Roma, Raggi: "Ordinati altri 97 nuovi bus, rinnoviamo la flotta"

"Abbiamo completato l'ordine di altri 97 nuovi autobus attraverso la piattaforma Consip, per un valore di 30 milioni di euro, per rinnovare sempre di più il parco mezzi della Capitale". Sono le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi che ha annunciato "una bella notizia per il trasporto pubblico nella nostra città".

Le dichiarazioni della sindaca

Poi la Raggi ha spiegato: "Nuove vetture che si aggiungeranno alle 227 acquistate lo scorso anno e che in parte sono già in circolazione sulle strade di Roma. Bus che stanno già facendo la differenza su molte linee del servizio di superficie e che continueranno ad arrivare nelle prossime settimane. Stiamo facendo passi avanti decisivi per il rilancio del trasporto pubblico capitolino. Presto faremo un ulteriore ordine di nuovi mezzi per un valore di altri 30 milioni di euro. Tutte risorse di Roma Capitale, un investimento importante che rientra nel nostro programma di rinnovo sistematico del parco mezzi e aumento della qualità dei servizi. Una conferma del nostro impegno per il trasporto pubblico della città".