Ultrà ucciso, oggi i funerali di Piscitelli: schierati 300 agenti

Circa 300 agenti sono stati schierati per i funerali di Fabrizio Piscitelli, ex capo ultrà degli Irriducibili della Lazio soprannominato Diabolik, ucciso con un colpo di pistola nel parco degli Acquedotti a Roma. Il corteo funebre è partito dal policlinico di Tor Vergata, scortato dalle forze dell'ordine, diretto al santuario del Divino Amore dove alle 15 sono previsti i funerali di Diabolik. In chiesa sono ammesse solo cento persone indicate dalla famiglia.

Saluti romani all'arrivo del feretro

Applausi, cori di incitamento e anche qualche saluto romano si sono visti all'arrivo al Santuario del Divino Amore. Ad attendere l'ex capo degli 'Irriducibili' uno striscione con scritto 'È uno che per come lo conosco io andrebbe solo e a piedi al funerale suo'. C'è anche una enorme bandiera con la scritta 'Diablo' e gli occhi del personaggio dei fumetti da cui l'ultrà ha preso il soprannome. Un'immagine riprodotta anche su parecchie magliette indossate da alcune delle centinaia di persone che sono giunte sul piazzale di fronte al santuario. Chi è rimasto fuori indossa sciarpe della Lazio, o magliette degli 'Irriducibili'. Sulla bara, nera e lucida, a lato è presente la scritta 'Irriducibili' mentre sulla parte frontale gli occhi del Diabolik dei fumetti.

Le misure di sicurezza

Sono tre le aree di sicurezza predisposte: il policlinico Tor Vergata da dove è partito il feretro, il santuario di via Ardeatina dove vengono celebrati i funerali e il cimitero Flaminio di Prima Porta. All'interno del Divino Amore sono ammesse solo le cento persone indicate dalla famiglia. Gli altri, compresi i giornalisti, verranno confluiti in un piazzale antistante dove si concentrerà l'attenzione delle forze dell'ordine. Sono stati rimossi i veicoli in sosta lungo la via Ardeatina ed è stato monitorato l'arrivo di gruppi di persone, non solo di fede biancoceleste, che potrebbero convergere su Roma per dare l'ultimo saluto a Piscitelli.