Ferragosto solidale, le iniziative di Caritas e Sant’Egidio a Roma

In piena attività i volontari dei 51 centri della Caritas di Roma, infatti domani 15 agosto 250 operatori presteranno servizio nelle strutture di assistenza: mense, ostelli, comunità alloggio, case famiglia. Si tratta soprattutto di giovani dei gruppi parrocchiali e delle associazioni ecclesiali, provenienti dalle comunità romane e da altre diocesi. Oltre 1800 saranno i pasti distribuiti e 600 le persone accolte per la notte.

Il programma

Alle 10.30 nella cittadella della Carità - Santa Giacinta ci sarà la celebrazione eucaristica. Alle 12 nella mensa "Giovanni Paolo II" a Colle Oppio è previsto il saluto del vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, ai commensali e ai volontari. Nel pomeriggio sarà la volta della "cocomerata" con gli ospiti della Cittadella della Carità e dell'Ostello "Don Luigi Di Liegro" in collaborazione con il Centro Agroalimentare di Roma (Car).

Le iniziative a favore dell'integrazione

La Comunità di Sant’egidio per il giorno di Ferragosto ha organizzato una grande "cocomerata dell'integrazione" che attraverserà con molti appuntamenti l'Italia, a partire da Roma, nel quartiere multietnico dell'Esquilino. A Piazza Vittorio, infatti, anziani e immigrati "nuovi italiani" usciranno dalle loro case "per fare festa insieme e dimostrare che - sostiene Sant'Egidio - non solo è possibile vivere insieme, ma che è una grande chance per una società che sembra bloccata e non in grado di reagire ad un generale pessimismo. Una solidarietà che verrà condivisa anche dai senza fissa dimora, amici della Comunità". E sempre nella Capitale si svolgerà uno speciale "pranzo della solidarietà" nella mensa dei poveri di via Dandolo 10.