La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Ancora qualche velatura in più specie sul Lazio, mentre si osserverà la formazione di qualche cumulo pomeridiano sulle creste appenniniche più alte. Venti moderati da NO su coste e mari, in rotazione a Ponente sulle coste Laziali, diverranno poi sino a forti sui mari. Temperature massime diffusamente in calo di 1-2°C. Mari poco mossi sotto costa, tenderanno a divenire mossi dalla sera, molto mossi al largo nottetempo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata: La temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,4 µg/m³.