Ciampino e Fiumicino, 500mila passeggeri nel primo weekend di agosto

Nel weekend del 3-4 agosto sono transitati circa 500mila viaggiatori negli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, un dato in aumento rispetto allo stesso fine settimana dello scorso anno. La crescita è prevista anche per il secondo weekend del mese e per Ferragosto, quando è prevista una media di 160mila viaggiatori al giorno, con picchi di 170mila persone nei due scali romani. Tra luglio e agosto, solo Fiumicino ospiterà oltre 8,5 milioni di passeggeri. In campo il personale di Aeroporti di Roma per prestare massima assistenza alle migliaia di persone in partenza, transito e arrivo.

Le destinazioni più ambite

Le mete preferite dai viaggiatori sono le destinazioni marittime europee, su tutte Spagna e Grecia, grazie ai molteplici collegamenti diretti per le isole. Seguono le capitali del continente, guidate da Parigi, Londra e Madrid, con incrementi dei flussi anche verso Vienna e Lisbona. Numerosi vacanzieri scelgono infine le mete extra europee, principalmente Estremo Oriente e Nord America, anche per i numerosi voli diretti presenti da Fiumicino. In crescita il traffico verso Cina e Stati Uniti, ma anche da e per la Russia.