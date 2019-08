Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 4 agosto

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Bel tempo, grazie al rinforzo dell'alta pressione sulle regioni tirreniche. Il sole dominerà sulle aree costiere con annuvolamenti pomeridiani che invece potrebbero fare la loro comparsa sulle zone interne. Non sono attese precipitazioni, se si esclude qualche temporale isolato sui crinali del frusinate e sull'Appennino tosco-emiliano. Temperature in lieve aumento. Ventilazione a regime di brezza termica. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,9 µg/m³.