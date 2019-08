Nuovo stadio Roma: quarto incontro tra sindaco di Fiumicino e club

Nella mattina di venerdì 2 agosto si è tenuto un nuovo incontro tra il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e una delegazione della Roma, guidata dal vice presidente Mauro Baldissoni, per continuare a parlare dell'ipotesi di realizzazione il nuovo stadio giallorosso a Fiumicino. Secondo quanto si è appreso, il colloquio, durato poco più di un'ora, a cui hanno preso parte anche il vicesindaco con delega all'Urbanistica, Ezio di Genesio Pagliuca e i tecnici comunali, si è tenuto presso la sede comunale di via Portuense.

Le parole del sindaco

Nulla è trapelato sul contenuto ma, come anticipato nelle scorse settimane dallo stesso Montino, il nuovo incontro, il quarto, era stato messo in agenda dopo aver dato il via a una serie di approfondimenti ulteriori concordati tra le parti. Il sindaco ha più volte ribadito la disponibilità: "L'area c'è, le infrastrutture, in buona parte, anche e altre sono già programmate e in fase di realizzazione, come lo svincolo della A12 di competenza della regione e quello di Cargo City. Continueremo ad approfondire la fattibilità nei tempi più brevi possibili".