Il Mibac, il ministero per i beni e le attività culturali è intervenuto per annullare, in autotutela, la procedura autorizzativa per la costruzione di un fast food all'interno dell'area archeologica delle Terme di Caracalla. Lo rende noto l'ufficio stampa del Mibac. La vicenda è quella legata alla possibilità che nel cuore della Capitale potesse aprire un fast food. Un'eventualità che nei giorni scorsi aveva suscitato delle polemiche, fino alla presa di posizione appunto del ministero per i beni e le attività culturali.

Le dichiarazioni di Virginia Raggi

"Avanti con il Mibac per lo stop alla costruzione del fast food nell'area archeologica delle Terme di Caracalla. Le meraviglie di Roma vanno tutelate", lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando lo stop del ministero alla costruzione di un fast food nel cuore della Capitale.

Data ultima modifica 31 luglio 2019 ore 11:43