Sora, rissa in centro commerciale: in otto ai domiciliari

Nel centro commerciale La Selva a Rosa, in provincia di Frosinone, ieri pomeriggio, mercoledì 17 luglio, si è scatenata una rissa. I carabinieri e la polizia sono intervenuti su richiesta di alcune commesse e hanno faticato non poco per sedare la rissa, scaturita forse per futili motivi, tra alcuni nomadi e una guardia giurata della Metropol in servizio antitaccheggio, sostenuta da alcuni familiari. Sono stati arrestati due uomini e tre donne, l'agente della Metropol e due suoi familiari. Tutti sono ora ai domiciliari.