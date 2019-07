Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 15 luglio

La situazione meteo in città

A Roma nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Condizioni meteo perturbate entro sera con fenomeni in spostamento da Toscana verso Lazio; migliora rapidamente a seguire a iniziare dai settori settentrionali. Si segnala la possibilità di temporali tra Arcipelago toscano e zone costiere e sub-costiere della regione, in spostamento pomeridiano alle zone interne dell'Umbria. Venti sino a moderati nord-orientali su Toscana e Umbria, più attenuati altrove salvo rinforzi su mari. Temperature minime in aumento, massime previste in netto calo. Mari sino a mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Latina

A Latina nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,4 µg/m³.