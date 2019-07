Roma, notte senza auto per ViaLiberabynight. Raggi: “Grande successo”

"È stata un grande successo l'edizione speciale di #ViaLiberabynight, la nostra iniziativa dedicata a pedoni e ciclisti, questa volta svoltasi di notte - scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul proprio profilo Facebook in merito all’iniziativa di ieri, sabato 13 luglio -. Ieri sera sono state tante le persone che, in bici o a piedi, hanno passeggiato per le strade di Roma al chiaro di luna. Fino a mezzanotte diverse strade di Roma sono state chiuse al traffico per permettere ai cittadini di riappropriarsi degli spazi dei loro quartieri e vivere la città in modo sostenibile".

Gli eventi

"Dal centro storico a San Lorenzo passando per via Tiburtina - aggiunge - non sono mancati eventi speciali come il concerto della banda della polizia locale di Roma Capitale e l'apertura straordinaria al pubblico dell'area archeologica del Circo Massimo che ha ospitato spettacoli per famiglie e bambini. #ViaLibera - conclude la sindaca di Roma - è diventato un appuntamento imperdibile per famiglie e amanti delle bici. Vi aspetto alla prossima edizione! Non mancate!".