Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 12 luglio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un flusso di correnti nord occidentali rinnova variabilità sull'Appennino con qualche breve rovescio o temporale, in particolare su Toscana orientale, Umbria e Lazio appenninico e orientale. Più sole su coste laziali e pianure salvo residua variabilità mattutina su parte delle coste toscane, che tenderà a riproporsi successivamente nottetempo, localmente sotto forma di temporale sull'area pisana. Temperature stabili o in lieve calo, caldo nella norma. Venti deboli o a tratti moderati a regime di brezza, tendenti a disporsi da Ovest in giornata. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno daOvest-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,7 µg/m³.