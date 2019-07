Una colonna di fumo si è sollevata a Roma in zona Eur (IL VIDEO - LE FOTO), a causa di un incendio scoppiato, secondo le prime ricostruzioni, in un’officina in via del Cappellaccio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale con diverse pattuglie. Chiuso il tratto di strada interessato. Roma Eur, incendio in via del Cappellaccio: le foto sui social