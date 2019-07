Roma, Lazio premiata in Campidoglio. Raggi: "L'orgoglio della città"

"Vi abbiamo voluto rendere il giusto omaggio dell'Amministrazione Capitolina, sono ancora vive in noi le immagini di quando avete alzato al cielo la Coppa Italia. Una gioia per tutti i tifosi della Lazio, per tutti noi, un orgoglio per la città". Lo ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, rivolgendosi al presidente della Lazio, Claudio Lotito, all'allenatore, Simone Inzaghi, con il suo staff e alla squadra, invitati in Campidoglio per celebrare il successo nella Coppa Italia 2019, alzata sotto il cielo di Roma lo scorso 15 maggio dopo la vittoria contro l’Atalanta.

"Auspico che da questa premiazione - ha proseguito la sindaca - possa prendere il via un nuovo ed entusiasmante cammino, in campionato ed Europa League. Auguro di ritrovarci anche il prossimo anno qui per nuovi trionfi, sono sicura che saprete farci emozionare anche in questa nuova stagione".

Lotito: "Orgogliosi di rappresentare la città di Roma"

"Sappiamo che ci sono più tifosi della Roma in città, ma la Lazio ha una responsabilità maggiore, perché rappresenta la storia del calcio a Roma". Queste le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito, rivolgendosi alla sindaca. "La vittoria di questo ulteriore e meritato titolo - ha proseguito il patron laziale - è la vittoria di tutti, e mi fa piacere che sia considerata la vittoria della città. Dopo tanti anni, ci avete accolto nella nostra casa, siamo orgogliosi di essere qui come rappresentanti della città di Roma. Noi rappresentiamo la storia di Roma, l'aquila rappresenta la libertà, la fierezza, il nostro destino. La Lazio è un punto di riferimento per un cambiamento, perché anche noi facciamo le nostre battaglie per cambiare il sistema affinché vincano il merito e i sacrifici. Speriamo - ha concluso Lotito - di non tradire le aspettative con ulteriori titoli che onoreranno la squadra e tutta la città di Roma”.

La presentazione delle nuove maglie

Al termine della cerimonia, la sindaca di Roma ha consegnato a Lotito la riproduzione in bronzo del Marco Aurelio. In cambio, alla prima cittadina, sono state regalate la prima e la terza maglia della stagione 2019/20, che per l'occasione sono state presentate in anteprima. "Oggi è un ponte con l'ultima stagione sportiva e quella che sta per partire - ha dichiarato Raggi- ora si programma il futuro, si gettano le basi per la nuova annata, si mette benzina nelle gambe, si alimentano le speranze. Per la presentazione delle maglie non c'è sede migliore". Conclusa la celebrazione, il più acclamato dai tifosi presenti in aula è stato Senad Lulic, autore del gol che nel 2013 consegnò la Coppa Italia ai biancocelesti nella finale contro la Roma.