Meteo a Roma: le previsioni di oggi martedì 9 luglio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Ulteriore cedimento dell'alta pressione con intensificazione di un flusso di correnti umide che determina instabilità più diffusa sulla Toscana interna e sull'Umbria con temporali e acquazzoni più insistenti sui rilievi e sulle aree di valle e di collina limitrofe. Ventoso, ma con qualche schiarita in più sulle coste della Toscana. Tempo più stabile sul Lazio, seppur con aumento della nuvolosità per copertura da nubi alte; locali acquazzoni non esclusi sui rilievi appenninici. Venti moderati, a tratti sostenuti tra Scirocco e Libeccio sulle coste. Sostenuti dai quadranti sudoccidentali in quota. Temperature stabili o in lieve calo, punte ancora di 34°C sul Lazio. Mari mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,9 µg/m³.