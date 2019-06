Roma, scontro fra autobus e auto: cinque feriti

Scontro fra un autobus di linea e un'auto nella mattina di oggi, giovedì 27 giugno, in via Nizza, a Roma. Cinque persone tra quelle che si trovavano a bordo del bus sono state trasportate in ospedale. Nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni. Due sono stati trasportati in codice giallo, tre in codice verde. Sono intervenuti sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale del II Gruppo Parioli. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.