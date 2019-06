È di una donna di circa sessant'anni il corpo carbonizzato trovato a inizio giugno vicino a un cumulo di rifiuti in fiamme a Trigoria, a Roma. L'autopsia ha accertato che la donna aveva un tumore al cervello. Il corpo non è stato ancora identificato, e non è chiaro se la persona trovata carbonizzata sia deceduta per malattia o se si sia trattato di un omicidio. Del caso si occupa la squadra mobile. Gli investigatori invitano i cittadini a rivolgersi alla polizia nel caso in cui sappiano di una donna di circa sessant'anni scomparsa da quasi un mese. Roma, è di una donna il cadavere carbonizzato trovato a Trigoria