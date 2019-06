È stata inaugurata martedì 25 giugno, a Castel Sant'Angelo, a Roma, la Mostra 'Bvlgari, la storia, il sogno', che ha aperto i battenti il giorno successivo in due sedi del Polo Museale del Lazio (Palazzo Venezia e lo stesso Castel Sant'Angelo). La mostra sarà aperta fino al 3 novembre.

La mostra

L'esposizione, curata da Chiara Ottaviano, si è avvalsa della collaborazione di un comitato scientifico, composto da esponenti di spicco del mondo accademico, per illustrare al meglio la storia di Bulgari come esempio di successo di un'azienda made in Italy capace di trasformarsi da piccola realtà romana a conduzione familiare, fondata nel 1884 dell'argentiere greco Sotirio Bulgari, a marchio globale del lusso. I visitatori potranno ammirare i gioielli della 'Collezione Heritage' dell'azienda, alcuni dei quali esposti per la prima volta, e creazioni in prestito da importanti collezioni private.

L'intreccio con la storia

La mostra è arricchita da documenti d'archivio inediti, foto d'epoca e filmati, che ripercorrono gli oltre cento anni di storia della Casa, intrecciati con molteplici vicende economiche, sociali e di costume. A fare da contrappunto ai gioielli ci sono gli abiti di alta moda provenienti dalla collezione privata di Cecilia Matteucci Lavarini, che ribadiscono il successo internazionale dell'azienda a partire a partire dal secondo dopoguerra, con i gioielli indossati dalle più grandi dive dell'epoca, come Elisabeth Taylor, Gina Lollobrigida, Ingrid Bergman, Anna Magnani e Audrey Hepburn.