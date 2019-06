Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 23 giugno

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La pressione torna ad aumentare, il tempo risulta stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni. Da segnalare solo cumuli in formazione diurna sui rilievi appenninici e zone interne. Temperature in rialzo, punte fino a 33/34°C. Ventilazione in rotazione ai quadranti settentrionali di intensità debole o moderata. Mari calmi o poco mossi sotto costa, mossi a largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,5 µg/m³.