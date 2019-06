Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 16 giugno

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Le condizioni meteorologiche si manterranno prevalentemente soleggiate salvo il transito di locali nubi alte; al mattino nubi basse marittime specie su Elba e coste toscane, nottetempo le nubi basse marittime diverranno invece più diffuse sulla Toscana centro-occidentale, localmente miste e foschie dense. La ventilazione si manterrà debole-moderata da ONO, sino a moderata-tesa nord-occidentale su mari e arcipelago dal pomeriggio. Temperature in netto calo nei valori massimi, si smorza l'ondata di calore anche se continuerà a fare caldo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,8 µg/m³.