Nettuno, cade nello stagno del giardino di casa: muore bimbo di 2 anni

Un bambino di due anni è morto annegato nella mattinata di sabato 8 giugno a Nettuno, sul litorale a sud di Roma, dopo essere caduto in un piccolo stagno nel giardino della villa in cui viveva. A trovarlo è stato il padre, che ha visto il piccolo a testa in giù nello stagnetto, grande circa tre metri.

La ricostruzione

L'allarme è scattato poco prima delle 9. Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe riuscito a spostare le sedie posizionate davanti al cancelletto della veranda proprio per evitare che il piccolo andasse in giardino da solo. Con in mano il retino, il bimbo è arrivato nei pressi dello stagno. Probabilmente si è sporto verso l'acqua per prendere i pesciolini, ma ha perso l'equilibrio, morendo annegato.

Disposta l'autopsia

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia. I soccorsi si sono però rivelati inutili. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, ed è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Tor Vergata per l'autopsia. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Anzio, che stanno accertando con esattezza quello che è accaduto nella villa per stabilire eventuali responsabilità. "Non ci siamo accorti che era uscito in giardino", avrebbe rivelato in lacrime agli agenti la madre, sconvolta.

Data ultima modifica 08 giugno 2019 ore 17:03