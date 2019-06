Auto pirata investe tre ragazze a Roma: indagini in corso

Tre ragazze sono state investite da un'auto nella notte tra sabato 1° e domenica 2 giugno a Roma. Il veicolo non si è fermato a prestare soccorso. È accaduto in via delle Capannelle, nei pressi di un locale. Le tre ragazze, che hanno tra i 23 e i 25 anni, sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto è arrivata la polizia e la polizia locale del Gruppo Appio.

La ricostruzione dell'investimento

Secondo quanto ricostruito, le tre ragazze stavano camminando lungo la strada quando sono state travolte dalla macchina scura, che poi ha proseguito la marcia. Sono in corso le indagini per identificare l'automobilista. La polizia locale ha raccolto alcune testimonianze, e sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la macchina in fuga.