Rapine e botte a donne in strada a Ostia, arrestata coppia

Una coppia è stata arrestata a Ostia dai carabinieri. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina, furto con strappo, lesioni personali e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Si tratta di un 48enne e della sua compagna, entrambi con vari precedenti e senza fissa dimora. Avrebbero commesso almeno cinque rapine e un furto ai danni di donne nel centro di Ostia. In un caso la vittima è stata colpita e stordita alla testa, forse con una bottiglia, mentre in un altro una 28enne è stata scaraventata a terra e picchiata con pugni sulla schiena e al volto, tanto da provocarle la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico.

Il modus operandi della coppia

Le vittime venivano colte di sorpresa mentre rientravano in casa oppure mentre stavano andando al lavoro di mattina presto, approfittando dell'assenza di testimoni e agendo, in qualche occasione, in luoghi poco illuminati. L'uomo, che si copriva il volto con un cappuccio, prima di agire attendeva quasi sempre il "via libera" da parte della sua compagna, scagliandosi a quel punto con ferocia e accanendosi contro le vittime talvolta per un bottino di poche decine di euro.