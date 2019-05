Una perquisizione da parte della guardia di finanza è in corso nei confronti di Luca Palamara, l'ex consigliere del Csm ed ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Secondo quanto si apprende, la perquisizione rientra nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura di Perugia nei confronti del magistrato, indagato per corruzione, e di altri soggetti.

L'inchiesta

L'inchiesta mira ad approfondire i rapporti tra Palamara e Fabrizio Centofanti, l'ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone, arrestato nel 2018 per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale con altre persone, tra cui l'avvocato Pietro Amara.

Indagati anche Centofanti e due avvocati

Nell'indagine della Procurrisultano iscritti nel registro degli indagati anche l'imprenditore Fabrizio Centofanti e gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore. Anche nei loro confronti l'accusa è corruzione. Secondo i pm, i tre avrebbero "corrisposto varie e reiterate utilità a Palamara, all'epoca consigliere del Csm, consistenti in viaggi e vacanze (soggiorni in alberghi anche all'estero) a suo beneficio", secondo quanto si legge nell'avviso di garanzia inviato oggi all'imprenditore.

L'avviso di garanzia

I tre avrebbero corrisposto "anche un anello non meglio individuato del valore di 2mila euro in favore dell'amica Adele Attisani, essendo Centofanti in rapporti di stretta ed illecita collaborazione e correità con Amara e Calafiore". Un'attività corruttiva messa in atto, secondo la Procura di Perugia, "per danneggiare Marco Bisogni - sostituto procuratore di Siracusa (in precedenza già oggetto di reiterati esposti depositati presso la procura generale di Catania a firma di Amara e Calafiore, il primo indagato da Bisogni, il secondo suo difensore) nell'ambito del procedimento disciplinare nel quale Palamara faceva parte della sezione che con ordinanza n. 94/2017 rigettava la richiesta di archiviazione proposta dalla Procura generale della Corte di Cassazione, avanzando richiesta di incolpazione coatta a carico di Bisogni, che di seguito veniva assolto dalla commissione in diversa composizione il 29 gennaio del 2018". E ancora: "per fare in modo che Palamara mettesse a disposizione, a fronte delle utilità, la sua funzione di membro del Csm, favorendo nomine di capi degli uffici cui erano interessati Amara e Calafiore".

Le parole di Palamara

"Mai interferito sulle scelte del Csm", in particolare su quella del nuovo procuratore di Roma, e "mai baratterei il mio lavoro e la mia professione per alcunché", ha affermata Palamara respingendo le accuse. Il magistrato spiega di aver appreso dalla stampa dell'indagine per un "reato grave e infamante", e annuncia che chiederà di essere "immediatamente interrogato" per chiarire tutto.

Anm: "Magistratura fa il suo dovere"

"Si susseguono notizie relative a indagini nei confronti di magistrati, anche ex componenti del Csm. Trattandosi di procedimento in corso, non intendo commentare se non per rimarcare il fatto che la magistratura adempie costantemente al proprio ruolo istituzionale e costituzionale nei confronti di qualsiasi soggetto. Ivi compresi gli stessi magistrati", dice il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Pasquale Grasso. Nella nomina del procuratore della Repubblica di Roma "non ravviso alcun elemento di correlazione" con le indagini in corso a Perugia, "salvo emersione di diversi elementi che allo stato non mi pare superino il livello della mera illazione", continua Grasso. "Il procedimento che condurrà alla nomina - aggiunge - è in corso nella sede costituzionalmente prevista, e nel rispetto delle norme di legge. Ogni altro commento mi parrebbe un ulteriore indebito tentativo di interferenza sull'attività del Consiglio".

Data ultima modifica 30 maggio 2019 ore 12:19