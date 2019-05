Luca Palamara, ex presidente dell’Anm, sarebbe indagato per l’ipotesi di corruzione a Perugia. A dirlo sono il Corriere della Sera e La Repubblica. La vicenda, scrivono i due giornali, sarebbe legata a quella di Fabrizio Centofanti, ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone. L'inchiesta agiterebbe la corsa alla Procura di Roma: si inserisce, infatti, nelle vicende sul rinnovo della carica di procuratore capo, attualmente sul tavolo del Csm dopo l'addio di Giuseppe Pignatone. Palamara non è in corsa per il posto di procuratore ma per quello di aggiunto.

“Nell'amicizia tra Palamara e Centofanti c'è qualcosa al di là dell'opportuno”

Secondo La Repubblica, “l'indagine sulla segnalazione arrivata da Roma procede per corruzione, perché nell'amicizia tra Palamara e Centofanti c'è qualcosa, viaggi e regali diciamo 'galanti', che viene ritenuto vada molto al di là dell'opportuno”. E quindi, riporta ancora il quotidiano ricordando che Centofanti è "un lobbista già arrestato per frode fiscale", "Palamara viene iscritto nel registro degli indagati per corruzione". L’inchiesta, aggiunge, è stata “affidata al pm Gemma Milani e al Gico della guardia di Finanza”.

“Indagine per l'ipotesi di corruzione”

Anche il Corriere della Sera riporta la notizia. “La partita per la nomina del nuovo procuratore di Roma – scrive – non si è chiusa con la votazione della commissione Incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura, che giovedì scorso ha espresso una chiara indicazione per uno dei tre candidati in lizza: 4 preferenze per lui, e una ciascuna per gli altri due aspiranti. In attesa di questa delicata e importante decisione, la più rilevante che il Csm è chiamato a compiere, si stanno infatti moltiplicando trattative e notizie che potrebbero influire sul verdetto finale. Ad esempio la comunicazione all'organo di autogoverno dei giudici, da parte della Procura di Perugia, di un'indagine per l'ipotesi di corruzione a carico di Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione magistrati e componente del Csm fino allo scorso anno".