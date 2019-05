Roma, turista entra nella Fontana di Trevi: multa da 450 euro

Un turista statunitense di 26 anni è stato sanzionato con una multa da 450 euro per essere entrato nella Fontana di Trevi a Roma. L'episodio è avvenuto alle 6.50 del mattino. La motivazione del gesto fornita ai vigili che lo hanno bloccato è stata la volontà di 'celebrare' la bellezza storica e artistica del monumento. Il ragazzo ha dichiarato di non aver visto i cartelli indicanti il divieto. Gli agenti del I Gruppo Centro 'Ex Trevi' della Polizia Locale di Roma Capitale sono riusciti a identificarlo dopo diversi tentativi, non solo perché il giovane era privo di documenti ma anche perché non ricordava dove fosse il suo alloggio.