Mostre a Roma: cosa fare nel weekend del 25-26 maggio

Mostre che inaugurano a Roma questa settimana

"Lucio Fontana. Terra e oro"

La Galleria Borghese celebra l’arte di Lucio Fontana, presentando al pubblico due sue specifiche produzioni, i Concetti Spaziali in oro e le Crocifissioni in ceramica. Allestita fino al 28 luglio, l’esposizione si intitola "Lucio Fontana. Terra e oro"e si compone di una cinquantina di opere, fra dipinti a olio in oro e ceramiche, realizzate principalmente nel decennio tra il 1958 e il 1968. Dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19. Ultimo ingresso alle ore 17.

"Materiale immateriale, l'arte dialoga con i Big Data"

Davide Dormino, Federica Di Carlo, Diego Miguel Mirabella, Guendalina Salina, Elvio Chiricozzi, Francesco Bocchini, José Angelino, Delphine Valli, Maria Angeles Vila Tortosa, Antonello Viola e Izumi Chiaraluce sono gli artisti protagonisti di “Materiale immateriale”, mostra allestita a Roma nel quartiere Eur dal oggi, venerdì 24 maggio, a domenica 26 maggio. Focalizzata sulla relazione che le opere (11 in totale) tessono con l’architettura e i concetti di Big Data, la mostra inaugura la “Navicella sospesa”, la nuova sede di Enterprise, azienda italiana leader nella produzione di software bancari.

"Al Norte de la tormenta, tra buio e ironia"

La mostra, visitabile fino all’8 settembre, fa parte di Expanding The Horizon, il programma dedicato allo sviluppo di collaborazioni internazionali tra il museo, altre istituzioni culturali e collezioni private. In questa occasione il MAXXI ospita alcune opere della collezione dell’IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, uno dei più importanti musei d’arte moderna della Spagna con capolavori storici dell’arte spagnola e internazionale. La mostra prende il nome da un’opera del 1986 del celebre artista spagnolo Juan Muñoz, Al Norte de la tormenta. Esposti inoltre, tra gli altri, lavori di Bruce Nauman, Robert Rauschenberg, Tony Cragg, Antoni Tàpies, Cristina Iglesias, Susana Solano, Ángeles Marco. Orari: da martedì a venerdì e la domenica dalle 11 alle 19; il sabato dalle 11 alle 22; lunedì chiuso.

"La danza della morte" nelle opere di Anna Maria Navazio

Ballerine e donne dalla femminilità pronunciata. Figure femminili in dolce attesa. Immagini angelicate, dai tratti “masacciani”, dalle pennellate e dai colori delicati, quasi sfumati, in uno stile surrealista che forse è solo la ricerca dell’oblio, la voglia di lottare contro il male o di dimenticare il dolore. Figure di bambini nei suoi quadri mai. Quelli erano i suoi pazienti. Sono i temi della mostra all’Auditorium Parco della Musica, da ieri 23 maggio al 2 giugno, che ricorda ancora una volta l’artista Anna Maria Navazio. Ingresso libero.

Orari: dal lunedì al venerdì 17-21; sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 21.

Mostre ed eventi in corso a Roma a maggio 2019

"Verdi Armonie. I Giardini di Roma all'acquerello"

"Verdi Armonie. I Giardini di Roma all'acquerello" è la mostra in programma fino al 30 giugno al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese. Nel percorso 60 acquerelli di vario formato con i giardini di Roma realizzati da sette artisti contemporanei: Raffaele Arringoli, Emanuela Chiavoni, Fausta D’Ubaldo, Sergio Macchioli, Gabriella Morbin, Luisa Saraceni (Luz) e Silvano Tacus. Orari: dal martedì alla domenica. Ottobre-maggio ore 10-16; giugno-settembre ore 13-19.

"Mean Home. Adam Nathaniel Furman, Fosbury Architecture and Jack Self"

Il rapporto tra architettura inglese e italiana dagli anni ‘60 a oggi, anche alla luce delle nuove esigenze di una concezione abitativa condivisa da entrambi i paesi che punti alla sostenibilità ecologica, alla correzione della disuguaglianza economica, alla promozione di società inclusive e democratiche. Questa è la mostra "Mean Home. Adam Nathaniel Furman, Fosbury Architecture and Jack Self" allestita fino al 30 maggio alla British School at Rome.

"World Press Photo 2019", mostra al Palazzo delle Esposizioni

La mostra a Palazzo delle Esposizioni visitabile fino al 26 maggio 2019. Dal 1955 il Premio World Press Photo, uno dei più importanti riconoscimenti nell’ambito del fotogiornalismo, premia ogni anno diversi fotografi professionisti per i loro migliori scatti - presentati come singoli o come racconti - contribuendo così a costruire la storia del miglior giornalismo visivo mondiale. Orari: domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle ore 20. Venerdì e sabato dalle ore 10 alle ore 22.30.

"Garrubba, itinerari umani per svelare mondo"

"Lontano. Caio Mario Garrubba. Fotografie" è il titolo dell’esposizione ospitata dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, curata da Gabriele D’Autilia ed Enrico Menduni, organizzata e promossa da Istituto Luce-Cinecittà. 100 scatti, in gran parte inediti, per scoprire lo sguardo, i viaggi e gli itinerari umani di un autore ancora troppo poco conosciuto in Italia, stimato a livello internazionale come un autentico maestro. Visitabile fino al 2 giugno. Orari: dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.30. Ultimo ingresso 45 minuti prima della chiusura.

"Sei personaggi", Pirandello torna al Valle

La mostra dedicata a Luigi Pirandello, dal titolo "Manicomio! Manicomio" che cita la prima reazione sconcertata dal pubblico in sala, è realizzata dal Teatro di Roma ed è visitabile fino al 12 giugno. Per questa mostra c’è una grande ricorrenza storica: è al Valle che la prima volta, il 10 maggio 1921, fu rappresentato uno dei capolavori della drammaturgia del ‘900, “Sei personaggi in cerca d’autore”. La mostra arriva con due anni di anticipo sul centenario di quella burrascosa prima. Un percorso a tappe che attraversa un secolo, costruito con locandine d’epoca, testi, testimonianze, ricostruzioni, proiezioni video e materiali fotografici. Orari: aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 19. Lunedì riposo.

Mostre da non perdere nel resto del Lazio

"Il Maggio Sermonetano" a Sermoneta

Domenica 26 maggio, a Sermoneta, in provincia di Latina, si chiude la festa dedicata alla Primavera con concerti musicali, incontri, convegni, laboratori e spettacoli. Tutti ricchi di cultura popolare. Da segnalare sabato 25 maggio il concerto di Vinicio Capossela, alle ore 21.

"La Fiera Nazionale delle Sagre e della Pasta" a Civita Castellana

A Civita Castellana, in provincia di Viterbo, tante sagre in un’unica fiera, l’evento degli eventi che risveglia i sapori della Tuscia. Questa è l’ottava edizione che rispolvera tutte le delizie di questa regione. Si tratta di un tour enogastronomico: dall’antipasto al dolce, sono tutte portate da non perdere. Ingresso libero. La sagra avrà termine domenica 26 maggio.

Eventi per bambini a Roma

"Domenica in famiglia a Palazzo Barberini"

Domenica 26 maggio, dalle 11.30 alle 16, è in programma una visita animata ai capolavori della collezione del museo con tutta la famiglia. Si potranno visitare le opere di Raffaello, Bernini, Pietro da Cortona, Canaletto e saranno realizzate molte attività utilizzando una mappa grafica. Dopo una breve visita alla mostra ospitata da Palazzo Barberini, i bambini e i loro accompagnatori avranno modo di sperimentare le potenzialità dei cinque sensi direttamente nei locali laboratoriali del museo. Tutte le attività sono gratuite per i bambini, gli adulti accompagnatori pagano solo il costo del biglietto ridotto (6 euro). Il biglietto è valido anche per l’ingresso gratuito a Galleria Corsini (Trastevere).

"Il brutto anatroccolo" al Teatro San Carlino

"Il brutto anatroccolo", uno spettacolo musicale con due attrici e un brutto anatroccolo alla ricerca di un bel finale che aiuti tutti a non avere più paura dei piccoli difetti e dei propri limiti e che insegni ad apprezzarsi per come si è senza paure. Dove finiscono i ricordi? Spariscono e muoiono per sempre oppure vivono in un posto sconosciuto? Esiste un paese che si chiama: “paese dei ricordi” dove i ricordi abitano; alcuni sono lontani, alcuni lontanissimi, alcuni completamente dimenticati. Qui i ricordi vivono per sempre coccolati da Giada, la loro custode. Qui è conservato anche un ricordo importante di Bianca, una ragazza che, come il brutto anatroccolo, vive sola e scoraggiata. Per bambini dai 3 anni in su. In programma al Teatro San Carlino sabato 25 maggio dalle 17.30 alle 18.30 e domenica 26 maggio dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 18.30.