Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 24 maggio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Pressioni medie e livellate favoriscono una giornata sostanzialmente soleggiata sulle centrali tirreniche con sole alternato a nubi irregolari di passaggio, per via di umide correnti occidentali; saranno al più possibili isolati brevi rovesci a ridosso dell'Appennino durante il pomeriggio. In nottata aumento genrerale della nuvolosità, avanguardia di una nuova perturbazione in discesa dal Nord Italia. Temperature stabili o in lieve aumento, su valori diurni gradevoli, con massime sui 23-24°C. Venti deboli o localmente moderati in prevalenza occidentali. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,1 µg/m³.