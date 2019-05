Bus in fiamme in centro a Roma, chiuso un tratto di via Sistina

Un minibus Atac è andato a fuoco stamattina in via Sistina, nel centro storico di Roma. E' accaduto intorno alle 7.30 di oggi, giovedì 23 maggio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale. A prendere fuoco, riferiscono i vigili, è stata la parte posteriore di un bus elettrico. La nuova linea era entrata in servizio da poco, ovvero da lunedì 13 maggio, per collegare piazza Venezia a piazza del Popolo. I minibus elettrici, prima di essere rimessi in circolazione, erano stati rinnovati con un'operazione chiamata 'revamping'.

L'intervento dei vigili del fuoco

Dalle prime informazioni sembra che l'autista abbia fatto scendere dal mezzo i passeggeri, spaventati da quanto accaduto ma, a quanto risulta al momento, illesi. I vigili del fuoco hanno prontamente spento l'incendio per evitare che si propagasse a tutto il bus, disattivato l'impianto di forza motrice e messo in sicurezza l'autobus. Un tratto di via Sistina, da via Crispi a Trinità dei Monti, è stato chiuso al traffico dalla polizia locale.

La nota di Atac

"Intorno alle 7.30, per ragioni ancora da accertare, si è sviluppato un principio di incendio su un bus della linea 119 in servizio lungo via Sistina. L'autista è intervenuto con l'estintore e sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno completato l'intervento. Nessun problema per le persone. La vettura non ha subito danni gravi. Sarà riparata e tornerà in servizio". Lo comunica, in una nota, l'Atac.

Data ultima modifica 23 maggio 2019 ore 09:53