"È arrivato al deposito Atac di Prenestina e presto lo vedremo per le strade della nostra città. In queste immagini vi mostro il primo minibus elettrico completamente rinnovato che tornerà a circolare nel centro di Roma, al servizio di cittadini e turisti". Lo annuncia su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Il mezzo, dopo i primi test in deposito, è pronto per effettuare le prime prove su strada. Ricordo che la prima linea entrerà in servizio a breve, ed entro l'estate partirà anche la seconda. Nostro obiettivo è il pieno recupero di 60 mezzi entro il 2020. Grazie a una procedura aperta e trasparente lo scorso anno abbiamo bandito la gara e affidato i lavori per il completo recupero e manutenzione dei minibus, mezzi abbandonati a prender polvere nel deposito di Atac a Trastevere. Abbiamo sbloccato una situazione ferma da anni. Vetture piccole e agevoli, a emissioni zero, grazie alle quali rilanciamo un servizio importante, con una particolare attenzione alla mobilità sostenibile e all'elettrico. Il recupero di questi mezzi va ad aggiungersi alle attività promosse da Atac e agli investimenti messi in campo da quest'amministrazione per offrire alla città un servizio di trasporto pubblico efficiente e capillare", conclude.

La manutenzione ordinaria all'Eur

Sempre sul suo profilo Facebook, la prima cittadina annuncia che "sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria in viale Europa, nel quartiere Eur, a sud della città. Si tratta di un intervento che riguarda il rifacimento del tappetino d'usura che sarà eseguito su un totale di 17.400 mq di manto stradale. Nel tratto tra via della Tecnica e via Cristoforo Colombo è stata realizzata anche la segnaletica orizzontale in termocolato plastico, un prodotto che garantisce una maggiore resistenza al passaggio dei pneumatici". "Voglio ricordare che le strade dell'Eur – aggiunge la sindaca - sono in manutenzione del Dipartimento SIMU (Lavori Pubblici), che da sempre dedica al quartiere uno specifico lotto della gara di appalto per la manutenzione ordinaria, intervenendo soprattutto nelle strade di transito del trasporto pubblico e maggiormente frequentate dai cittadini. Continua così l'operazione #StradeNuove con l'obiettivo di rendere le nostre strade più sicure e migliorare la viabilità nella nostra città", conclude.