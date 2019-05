Pd, Nicola Zingaretti riapre la sezione del partito a Casal Bruciato

"Il Pd torna e non se ne va mai più: saremo qui 365 giorni all'anno". Con queste parole il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, a pochissimi giorni dal voto europeo, ha riaperto il circolo dem di Casal Bruciato, quartiere alla periferia di Roma teatro di recenti proteste a causa dell'assegnazione di una casa popolare a una famiglia nomade. Torna operativa quindi la sede di partito in via Guido Angeli, chiusa dal 2014.

Le parole di Nicola Zingaretti

"E' sbagliato accorgersi dell'esistenza delle periferie solo quando si verificano casi di cronaca - afferma Zingaretti -. Oggi è solo l'inizio e il primo passo di un grande progetto nazionale che avevo promesso per riportare la presenza dei democratici tutti i giorni". La presenza nelle periferie, nelle intenzioni del segretario Pd, è parte di una più ampia strategia "di radicamento popolare nei quartieri di Roma e di tutte le grandi città italiane - spiega -. Mi sembra che sia un segnale molto apprezzato perché l'Italia, da noi, si aspetta questo".

L'emergenza casa

I problemi del quartiere però rimangono, così come alcune tensioni: alcuni cittadini nel corso della riapertura del circolo si sono avvicinati a Zingaretti per tornare a parlare dell'emergenza casa. "Io vivo in 38 metri quadri, è impossibile", dice un cittadino, "io sono in graduatoria da 10 anni, com'è possibile che mi passino avanti?", aggiunge un'altra cittadina. Zingaretti, insieme all'assessore regionale alla Casa Massimiliano Valeriani, assicura che si occuperà della situazione.

L'ipotesi di una sede nazionale Pd a Casal Bruciato

"Salvini, le destre, i Cinque stelle che chiacchierano li batti così, risolvendo i problemi, tornando dove vivono le persone", dice Zingaretti ai cronisti. "Io come presidente della Regione le periferie non le ho mai abbandonate, posso vantare una politica nelle periferie molto più del Campidoglio. Se ci sposteremo anche la sede nazionale del Pd? Ci stiamo provando, sì", conclude il segretario.