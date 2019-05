Monterotondo, uccide il padre violento: 19enne torna in libertà

Torna libera Debora Sciacquatori, 19 anni, che domenica scorsa a Monterotondo, vicino a Roma, ha ucciso il padre per difendere i familiari dall'ennesimo episodio di violenza domestica. La Procura di Tivoli ha firmato il decreto di remissione in libertà. Per la ragazza, che era era ai domiciliari, l'accusa è stata derubricata da omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa.

Procuratore di Tivoli: "Ha agito per difendersi"

"Al momento la ragazza è indagata per eccesso colposo di legittima difesa, ma non è escluso che, nelle prossime due settimane, si possa chiedere al Gip l'archiviazione perché la ragazza, allo stato degli atti a nostra conoscenza, ha agito per difendersi". A dirlo il Procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto parlando della posizione di Deborah Sciacquatori.

Le parole della 19enne: "Papà fermati"

"Papà fermati, non fare più niente". Deborah Sciacquatori, prima di colpire il padre, lo aveva scongiurato e implorato di fermarsi. Dopo avergli sferrato il colpo, secondo quanto riferito dagli inquirenti, gli avrebbe detto: "Non mi lasciare, ti voglio bene". "Queste parole - ha spiegato il procuratore di Tivoli - sono state confermate dai testimoni presenti al momento della colluttazione".

La dinamica dei fatti

L’episodio è avvenuto all'alba di domenica 19 maggio. Lorenzo Sciacquatori, ubriaco, è tornato a casa e ha cominciato a inveire contro la moglie, la figlia e l'anziana madre. All'arrivo di sua sorella non avrebbe risparmiato neanche lei. Così le quattro donne, intorno alle otto, hanno deciso di scappare per paura di subire conseguenze più gravi. Appena varcato il portone, sono state raggiunte dal 41enne che, strattonando violentemente l'anziana madre, le invitava a rientrare a casa. Le donne hanno opposto resistenza e l’uomo ha aggredito e picchiato la compagna. A quel punto la figlia, appassionata di boxe, l'ha difesa. La ragazza avrebbe colpito il padre al volto con un piccolo coltello che aveva con sé. L'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto in terra. La 19enne ha chiamato subito i soccorsi, e l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Fatale è stata l'emorragia seguita alla profonda ferita: arrivato al nosocomio, per il 41enne non c'è stato nulla da fare.

Data ultima modifica 21 maggio 2019 ore 12:12