Monterotondo, 19enne uccide padre violento: pm valuta legittima difesa

Sulla base di ulteriori accertamenti e dell'esame autoptico, nelle prossime ore la Procura di Tivoli valuterà "l'eventuale esistenza della legittima difesa" per la morte del 41enne, Lorenzo Sciacquatori, ferito ieri, domenica 19 maggio, dalla figlia di 19 anni e deceduto poco dopo in ospedale. Il pm di turno, d'intesa con il procuratore, ha disposto che la ragazza rimanga a disposizione della Procura.

L'omicidio

Secondo gli investigatori, il 41enne è stato colpito durante una lite in famiglia dalla figlia di 19 anni, Debora. Il litigio sarebbe avvenuto all'interno della loro abitazione a Monterotondo Scalo, vicino a Roma. L'uomo sembra fosse noto per essere violento: botte, minacce, insulti e atteggiamenti violenti, complice l'alcol, hanno afflitto la sua famiglia per anni.

La dinamica dei fatti

All'alba di ieri, domenica 19 maggio, Sciacquatori, ubriaco, è tornato a casa e ha cominciato a inveire e a insultare la moglie. La donna e la figlia hanno tentato invano per tre ore di ricondurlo alla calma, subendo nel frattempo ingiurie e aggressioni. All'ennesima violenza da parte dell'uomo, sono fuggite da casa, ma lui le ha inseguite per le scale. Nell'androne del palazzo la figlia, impaurita, lo avrebbe colpito al volto con un piccolo coltello che aveva con sé. L'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto in terra. La ragazza ha chiamato subito i soccorsi, e l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Fatale è stata l'emorragia seguita alla profonda ferita: arrivato al nosocomio, per il 41enne non c'è stato nulla da fare.