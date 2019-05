Mostre a Roma: cosa fare nel weekend del 18-19 maggio

Da non perdere "Abstract", la mostra fotografica di Marco Picistrelli, in programma domenica 19 maggio a Villa Aldobrandeschi. Senza dimenticare gli eventi per i bambini nella Capitale: "Vi presento Leonardo Da Vinci", a Palazzo della Cancelleria, e il "Buratto Festival", il primo festival dei burattini al Teatro Mongiovino in via Giovanni Genocchi 15.

Mostre ed eventi che inaugurano a Roma questa settimana

"Elementi Visivi, mostra d'arte contemporanea"

Questa settimana, fino a domenica 19 maggio, presso la “Galleria incinque” nel rione Monti al centro di Roma, si terrà la mostra "Elementi Visivi, mostra d'arte contemporanea". Tre artisti romani con esperienze espositive in Italia e all'estero, decidono di unirsi per proseguire insieme il proprio percorso artistico. Nasce così Ele-Menti Mix Art, un gruppo in cui le varietà espressive e dei contenuti fanno sì che ne esca un connubio avvincente. L’evento vuole promuovere l’arte contemporanea attraverso forme artistiche differenti.

"Piramidi e Obelischi: i segreti della Cappella Chigi"

Nell'ambito di "Itinerari Astronomici Capitolini tra Rinascimento e Barocco" dell'Associazione Culturale Calipso, domenica 19 maggio appuntamento in Piazza del Popolo, dalle ore 16, per scoprire i segreti dello spettacolare scrigno custodito in Santa Maria del Popolo, che racchiude al suo interno capolavori del Bernini e del Raffaello, accompagnate da numerose rappresentazioni degli elementi della volta celeste.

"Abstract", mostra fotografica di Marco Picistrelli

Domenica 19 maggio, dalle 18.30 alle 20.30 a Villa Aldobrandeschi, si terrà "Abstract", la mostra fotografica di Marco Picistrelli. Con questa serie fotografica, l'artista vuole affrontare un tema insolito, come richiama il titolo la "fotografia astratta". Un genere sicuramente poco conosciuto al grande pubblico, il quale di solito è abituato a vivere una mostra fotografica come rappresentazione della realtà o quantomeno interpretazione o visione soggettiva della stessa.

Mostre ed eventi in corso a Roma a maggio 2019

"Verdi Armonie. I Giardini di Roma all'acquerello"

"Verdi Armonie. I Giardini di Roma all'acquerello" è la mostra in programma fino al 30 giugno al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese. Nel percorso 60 acquerelli di vario formato con i giardini di Roma realizzati da sette artisti contemporanei: Raffaele Arringoli, Emanuela Chiavoni, Fausta D'Ubaldo, Sergio Macchioli, Gabriella Morbin, Luisa Saraceni (Luz) e Silvano Tacus. Orari: dal martedì alla domenica. Ottobre-maggio ore 10-16; giugno-settembre ore 13-19

"Mean Home. Adam Nathaniel Furman, Fosbury Architecture and Jack Self"

Il rapporto tra architettura inglese e italiana dagli anni '60 a oggi, anche alla luce delle nuove esigenze di una concezione abitativa condivisa da entrambi i paesi che punti alla sostenibilità ecologica, alla correzione della disuguaglianza economica, alla promozione di società inclusive e democratiche. Questa è la mostra "Mean Home. Adam Nathaniel Furman, Fosbury Architecture and Jack Self" allestita fino al 30 maggio alla British School at Rome.

"World Press Photo 2019", mostra al Palazzo delle Esposizioni

La mostra a Palazzo delle Esposizioni visitabile fino al 26 maggio 2019. Dal 1955 il Premio World Press Photo, uno dei più importanti riconoscimenti nell’ambito del fotogiornalismo, premia ogni anno diversi fotografi professionisti per i loro migliori scatti - presentati come singoli o come racconti - contribuendo così a costruire la storia del miglior giornalismo visivo mondiale. Orari: domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle ore 20. Venerdì e sabato dalle ore 10 alle ore 22.30.



Garrubba, itinerari umani per svelare mondo

"Lontano. Caio Mario Garrubba. Fotografie" è il titolo dell’esposizione ospitata dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, curata da Gabriele D’Autilia ed Enrico Menduni, organizzata e promossa da Istituto Luce-Cinecittà. 100 scatti, in gran parte inediti, per scoprire lo sguardo, i viaggi e gli itinerari umani di un autore ancora troppo poco conosciuto in Italia, stimato a livello internazionale come un autentico maestro. Visitabile fino al 2 giugno. Orari: dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.30. Ultimo ingresso 45 minuti prima della chiusura.



Sei personaggi, Pirandello torna al Valle

La mostra dedicata a Luigi Pirandello, dal titolo "Manicomio! Manicomio" che cita la prima reazione sconcertata dal pubblico in sala, è realizzata dal Teatro di Roma ed è visitabile fino al 12 giugno. Per questa mostra c'è una grande ricorrenza storica: è al Valle che la prima volta, il 10 maggio 1921, fu rappresentato uno dei capolavori della drammaturgia del '900, "Sei personaggi in cerca d’autore". La mostra arriva con due anni di anticipo sul centenario di quella burrascosa prima. Un percorso a tappe che attraversa un secolo, costruito con locandine d’epoca, testi, testimonianze, ricostruzioni, proiezioni video e materiali fotografici. Orari: aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 19. Lunedì riposo.

Mostre da non perdere nel resto del Lazio

"Visita guidata al Porto di Traiano" a Fiumicino

L'appuntamento è per domenica 19 maggio dalle 11 alle 12.30 in via Portuense 239, a Fiumicino. Una visita guidata al Porto di Traiano, portato a termine nel 113 d.C. una delle più impressionanti opere di ingegneria marittima dell’età antica. Il bacino esagonale e il canale artificiale di Fiumicino avevano permesso di risolvere il problema dell’insabbiamento che aveva distrutto il precedente Porto di Claudio. La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica.

"Sagra delle stracciose e degli arrosticini"

Evento enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici della sabina romana a Nerola, in provincia di Roma, domenica 19 maggio. La manifestazione si svolgerà dalle ore 10 alle ore 17. Il menù sarà composto da bruschette con olio DOP Nerolese, Stracciose (tipiche fettuccine all’uovo fatte in casa) al sugo di aglio, Olio, pomodoro e basilico, Arrosticini di pecora cotti alla brace e da bere un bicchiere di vino ed una bottiglietta d’acqua, al prezzo di 13 euro. Con musica dal vivo, Karaoke e balli di gruppo.

Eventi per bambini a Roma

"Vi presento Leonardo Da Vinci"

Una visita guidata e un'attività didattica per i bambini e le loro famiglie. Per conoscere la storia dell'uomo che vedeva il futuro. Chi era veramente Leonardo Da Vinci? I bimbi potranno scoprirlo diventando loro stessi degli inventori. Un percorso unico e originale attraverso le ricostruzioni in scala reale delle invenzioni interattive e funzionanti presenti alla mostra Leonardo Da Vinci, alla scoperta delle incredibili visioni di uno degli uomini più straordinari della nostra storia. L'evento è in programma domenica 19 maggio dalle 16 alle 17.30 a Palazzo della Cancelleria.

"Buratto Festival", il primo festival dei burattini

Sabato 18 e domenica 19 maggio, al Teatro Mongiovino in via Giovanni Genocchi 15, c'è la prima edizione del Festival dei Burattini. Due giornate, sei spettacoli e cinque compagnie-artisti: Dimitris Evangelou, Pierluigi Foschi, Laura Kibel, Compagnia Pulcinellarte, Compagnia Calzinispaiati.