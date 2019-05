Fiumicino, autobus del trasporto pubblico in fiamme: nessun ferito

Incendio a Fiumicino dove un autobus della ditta Schiaffini è andato in fiamme nella zona del quartiere di Parco Leonardo. Il bus è stato quasi completamente distrutto dal rogo, ma non sono stati registrati feriti perché i passeggeri erano già stati trasferiti su un altro autobus a causa di una perdita d'olio nel motore. È avvenuto poco dopo le 7 mentre il mezzo stava percorrendo via del Caravaggio nelle vicinanze della rotatoria con via Portuense. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia per spegnere l'incendio, la polizia locale e le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause che hanno portato all'incendio. Il bus si trovava a ridosso di una palina di una fermata del trasporto pubblico locale, andata parzialmente danneggiata dalle fiamme. Sono già state predisposte le operazioni per la rimozione del bus. La viabilità è tornata alla normalità.

Le parole dell'assessore ai Trasporti di Fiumicino

"Ringrazio gli autisti la cui prontezza ha impedito che qualcuno si facesse male - ha affermato l'assessore ai trasporti di Fiumicino Paolo Calicchio -, i vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente a spegnere l'incendio e tutte le altre forze dell'ordine accorse sul posto. Fortunatamente l'autobus era vuoto perché stava rientrando in deposito, a causa di un mal funzionamento, per cui nessuno è rimasto ferito".